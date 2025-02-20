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Царьград

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Удар под Сумами: Что особенного было в русском "Искандере"

Удар под Сумами: Что особенного было в русском "Искандере"

Военный эксперт назвал особенности уничтожившего вражескую технику в Сумской области "Искандера".Накануне русские войска нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Искандер" по Сумской области.

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