В селе Ковернино во время урока английского языка девятиклассник сломал нос учителю. Об этом сообщила Трудовая инспекция Нижегородской области на своем сайте.
Российский школьник сломал нос учителю во время урока
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Вадим Кузнецов
Про "ребеночков" Московский девятиклассник избил учителя химии за сделанное замечание и сломал ему нос. Инцидент произошел накануне, 19 декабря. По утверждению 28-летнего преподавателя, между ним и 15-летним учеником произошел конфликт. После того как учитель сделал школьнику замечание, он разозлился и набросился на педагога с кулаками. В результате учителя доставили в больницу. Врачи диагностировали у мужчины перелом носа, многочисленные ушибы и перелом костей кисти. директор школы №2089 Александр Артемьев рассказал «Ленте.ру», что пострадавший находится дома, госпитализация ему не понадобилось. «Администрация школы провела беседу с мальчиком и его родителями. Мы сделаем все возможное, чтобы ситуация была урегулирована», — заверил Артемьев. Директор этой школы до сих пор директор. А с ребеночком (15 лет, вполне подсуден), "провели беседу". https://lenta.ru/news/2022/12/20/slomal_nos/ А еще В школе №144 Нижнего Новгорода ребенок избил учителя до сотрясения мозга. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash. По его данным, пострадал учитель истории. Помимо сотрясения, из-за нападения ребенка у него появились ссадины на лице. Драка, предварительно, началась на уроке. Преподаватель сам обратился к врачам. О причинах конфликта информации пока нет. Гострудинспекция начала проверку. Других подробностей о ситуации не сообщается. Почему гострудинспекция? Кажется, уголовщиной обязано заниматься другое ведомство. Ребенок, который устраивает сотрясение мозга взрослому человеку? Это уже не очень ребенок, больше похоже на подсудимого. https://lenta.ru/news/2024/12/06/v-rossii-rebenok-izbil-uchitelya-do-sotryaseniya-mozga/ Ну как, права ребенка и побольше педагогов, да, господин Кравцов?
Московский школьник избил учителя химии за сделанное замечание и сломал ему нос
Lenta.RU
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17 час.
A
Alla
Бедные учителя!
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15 час.
Николаевна
В Советском Союзе обучение проходило совершенно иначе, и что-либо подобное было трудно даже представить. Сейчас же люди делают всё, что им вздумается. Жалко педагогов — их труд нелёгок, а уважения и признания они не получают.
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5 час.
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