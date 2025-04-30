FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vova Гарин
    Главное крестов поболее и в дом в каждый угол,чтоб всё было по феньхуюКак в разные фазы...
  • Maxim
    Про музыку - когнитивно забыли: музыковеды не впадают в маразм - никогда..Какие изменения п...
  • Grandad
    Причина есть: угроза войны между Индией и Пакистаном, двумя ядерными державами.Премьер-министр И...

Все о Шампанском Moet & Chandon

Все о Шампанском Moet & Chandon

Шампанское… Одно только это слово вызывает в воображении образы торжества, блеска, романтики и незабываемых моментов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЖ
Ванька Жуков
Видать плохи дела у них. На рекламу потратились. Притащили гости на Новый год эту бутылку. По вкусу что-то напомнило, заметно разбавленное. Вытащил из-под стола открытую бутылку ординарного крымского, разбавил на глаз до схожести с французским и предложил гостям, без пузырей, разумеется. С презрением отвергли, а здря!
Ответить
20 час.
наверх