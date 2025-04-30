Все о Шампанском Moet & Chandon

ВЖ

Ванька Жуков

Видать плохи дела у них. На рекламу потратились. Притащили гости на Новый год эту бутылку. По вкусу что-то напомнило, заметно разбавленное. Вытащил из-под стола открытую бутылку ординарного крымского, разбавил на глаз до схожести с французским и предложил гостям, без пузырей, разумеется. С презрением отвергли, а здря!