Власти Самары сократят расходы на фрукты и соки школьникам

Соответствующий документ появился на сайте мэрии.В Самаре чиновники внесли изменения в постановление о бесплатном питании отдельным категориям обучающихся — школьникам с ограниченными возможностями здоровья.
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