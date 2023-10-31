Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Любите там друг друга, только за пределами России!Ивана Урганта про...
  • Вовладар Даров
    Казахи продадут страну вместе с кизяком, лишь бы России навредить!!!!Одно слово - четы...
  • Вовладар Даров
    Будут и ручки целовать и кланяться, мы же холопы, расступись голотьба , госпожа перекати поле приехала!Возвращение Пугач...

Власти Самары сократят расходы на фрукты и соки школьникам

Власти Самары сократят расходы на фрукты и соки школьникам

Соответствующий документ появился на сайте мэрии.В Самаре чиновники внесли изменения в постановление о бесплатном питании отдельным категориям обучающихся — школьникам с ограниченными возможностями здоровья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх