На транспорте, на одежде, на сердце: астраханцам предложили новые форматы «Бессмертного полка»

В этом году Центральный штаб движения «Бессмертный полк России» принял решение отменить акцию в привычном очном формате, чтобы не подвергать жителей нашей страны потенциальным угрозам, которые существуют в условиях современных реалий.
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