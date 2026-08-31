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Газета «Культура»

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Стартовали съемки спецвыпуска сериала «Камбэк» с Александром Петровым

Стартовали съемки спецвыпуска сериала «Камбэк» с Александром Петровым

Стартовал производственный этап работы над специальным выпуском сериала «Камбэк». Кинокомпания Russian Code приступила к съёмкам дополнительной части проекта под рабочим названием «В ЛЕТО», которая станет прямым продолжением истории, вышедшей в прошлом году.

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