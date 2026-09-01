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Mexican forces kill cartel leader targeted by $3M U.S. reward

Mexican forces kill cartel leader targeted by $3M U.S. reward

Mexico's government confirmed Tuesday that cartel leader Luis Enrique Barragán Chávez was killed in a shootout with federal forces.

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