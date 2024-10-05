Появились подробности о предстоящей встрече Путина и Рахмона

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В ближайшие дни состоится встреча президентов России и Таджикистана (РТ). Об этом стало известно из поздравительной телеграммы, которую глава российского государства направил своему таджикскому коллеге Эмомали Рахмону, по случаю дня рождения последнего.