Появились подробности о предстоящей встрече Путина и Рахмона

В ближайшие дни состоится встреча президентов России и Таджикистана (РТ). Об этом стало известно из поздравительной телеграммы, которую глава российского государства направил своему таджикскому коллеге Эмомали Рахмону, по случаю дня рождения последнего.
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