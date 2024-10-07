Мужчина погиб при пожаре в барнаульской многоэтажке

Опасную зону самостоятельно покинули более 50 человек Пожар на улице Энтузиастов / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю Мужчина погиб при пожаре, который произошел вечером 7 октября в квартире на 9 этаже многоэтажного здания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии