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Журнал «Профиль»

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Мерц объяснил реакцию властей на инцидент с дроном в аэропорту

Канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил инцидент с беспилотником возле аэропорта Лейпциг/Галле с ситуацией начала 1980-х годов, когда ФРГ согласилась на размещение американских ракет Pershing-2.

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