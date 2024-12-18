Космонавт Борис Волынов сказал, за счёт чего выжил во время полёта

В интервью aif.ru лётчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов, единственный ныне живущий участник первого отряда космонавтов, вспомнил свой первый полёт в космос, который завершился нештатной ситуацией.
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