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«Трясутся руки и отказала речь»: откуда взялись слухи о болезни Кирилла Сафонова и что происходит с его браком

«Трясутся руки и отказала речь»: откуда взялись слухи о болезни Кирилла Сафонова и что происходит с его браком

Заголовки о тяжелой болезни 53-летнего актера Кирилла Сафонова, у которого якобы «трясутся руки и отнимается речь», перепугали его поклонников.

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