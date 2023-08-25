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Стоимость контрактов букмекеров с клубами АПЛ превысила 65 млн фунтов

По данным исследования GlobalData в сезоне-2023/24 букмекеры заплатят клубам АПЛ в районе 65 миллионов фунтов.

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