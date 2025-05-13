С какой повесткой Украина направляется в Стамбул? Кто стоит за ультиматумом России в Киеве — что это за страны? Изменилось ли миротворческое настроение у Англии, Франции и ФРГ? Кто собрался в Киеве и решил выдвинуть России ультиматум? Англия, Франция и ФРГ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии