Николай Азаров: «Стамбул или Стратегия»: Что скрывают ультиматумы для России?

С какой повесткой Украина направляется в Стамбул? Кто стоит за ультиматумом России в Киеве — что это за страны? Изменилось ли миротворческое настроение у Англии, Франции и ФРГ? Кто собрался в Киеве и решил выдвинуть России ультиматум? Англия, Франция и ФРГ.