Старт второй тренировки Гран При Лас-Вегаса отложен. Начало в 13:00 по мск

Старт второй тренировки Гран При Лас-Вегаса отложенGetty Images / Red Bull Content PoolВторая часть свободных заездов Гран При Лас-Вегаса отложена на более позднее время, сообщила Международная автомобильная федерация.
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