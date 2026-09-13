Радио-86РК: как советские радиолюбители собирали компьютер мечты своими руками

Есть в истории вычислительной техники страницы, которые принято вспоминать с особым трепетом — не из-за гигагерцев и терабайтов, а из-за самого духа времени, когда каждый набранный на экране символ ощущался как личная победа.
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