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Радио-86РК: как советские радиолюбители собирали компьютер мечты своими руками

Радио-86РК: как советские радиолюбители собирали компьютер мечты своими руками

Есть в истории вычислительной техники страницы, которые принято вспоминать с особым трепетом — не из-за гигагерцев и терабайтов, а из-за самого духа времени, когда каждый набранный на экране символ ощущался как личная победа.

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