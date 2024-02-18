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Из-за домогательств в отеле посольство России призвало сограждан покинуть Шри-Ланку

Из-за домогательств в отеле посольство России призвало сограждан покинуть Шри-Ланку

На Шри-Ланке неоднократно происходили домогательства до уроженок России, в связи с этим диппредставительство просит вернуться их на РодинуПроживающих на Шри-Ланке граждан России призвали вернуться на Родину.

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