Из-за домогательств в отеле посольство России призвало сограждан покинуть Шри-Ланку

На Шри-Ланке неоднократно происходили домогательства до уроженок России, в связи с этим диппредставительство просит вернуться их на РодинуПроживающих на Шри-Ланке граждан России призвали вернуться на Родину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии