Продуктовая корзина новосибирца стала дешевле на 1% в августе-2026

Минимальный набор – это 33 самых распространенных продукта в расчете на месяц. Статистики включают в продуктовую корзину хлеб, крупы и макаронные изделия (27,8% от всей корзины), мясо и мясопродукты (19%), молочные продукты (18,8%), овощи и фрукты (17,6%), рыбу (5,8%), жиры(4,8%), чай, соль и специи (2,3%), сахар и кондитерские изделия (2,2%), яйца (1,7%).