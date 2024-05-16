Совкомбанк в I квартале увеличил прибыль лишь благодаря приобретению «ХКФ банка»

Чистая прибыль Совкомбанка за первый квартал (данные с консодилацией «ХКФ банка» на 30 марта, то есть финансовых результатов только за один день – 31 марта) составила 25 млрд рублей, следует из отчетности кредитной организации по МСФО.
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