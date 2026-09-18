Фицо едет в Украину: словацкий премьер хочет вернуться с надеждой вместо скепсиса

Словакия и Украина — соседи, и Роберт Фицо решил, что пора съездить и посмотреть своими глазами. В пятницу, 18 сентября, премьер-министр Словакии отправляется в короткий, но важный визит.
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