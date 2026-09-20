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Летний биатлон. Чемпионат Норвегии. Ботн выиграл масс-старт, Фрей – 2-й, Кристиансен – 10-й, Лагрейд – 22-й, женщины пробегут гонку

Йохан-Олав Ботн стал победителем масс-старта на чемпионате Норвегии по летнему биатлону. Летний биатлон Чемпионат Норвегии Люгна Мужчины, масс-старт 1.

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