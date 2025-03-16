ViewSonic представила 27-дюймовый 5K-монитор ColorPro VP2788-5K — альтернативу Apple Studio Display вдвое дешевлеКомпания ViewSonic представила премиальный монитор ColorPro VP2788-5K, который оснащён 27-дюймовой матрицей с поддержкой разрешения 5120 × 2880 пикселей (5K) и стоит $799,99.
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