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Окружные муниципалитеты получат полномочия ЗАГСов

В пояснительной записке, в частности, указывается, что вносятся изменения "в части обеспечения возможности наделения органов местного самоуправления муниципальных округов полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния".

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