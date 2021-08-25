Окружные муниципалитеты получат полномочия ЗАГСов

В пояснительной записке, в частности, указывается, что вносятся изменения "в части обеспечения возможности наделения органов местного самоуправления муниципальных округов полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния".
В пояснительной записке, в частности, указывается, что вносятся изменения "в части обеспечения возможности наделения органов местного самоуправления муниципальных округов полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния".
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