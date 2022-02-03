Berg PRESS

459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Белоруссия не знает такую страну, как Америка!США сделали Белор...
  • Сергей ЕВ
    Бандеровская дураThe Sun опубликов...
  • Василий
    Насколько я помню в 80 годах в пересчете на душу населения мира приходилось в тротиловом эквиваленте 80- тонн - я под...Американский учен...

Журналистам DW откажут в допуске в Государственную думу

Журналистам DW откажут в допуске в Государственную думу

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин поручил запретить журналистам немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle допуск в Госдуму.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх