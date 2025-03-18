Бастрыкин поручил помочь жильцам аварийного дома в Кондопоге

Председатель СК дал указание возбудить уголовное дело после обращения жительницы КарелииФото: «RuNews» Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жительницы Кондопоги.
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