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Проект благоустройства Холмогоровского леса в Ижевске разработают в этом году

Проект благоустройства Холмогоровского леса в Ижевске разработают в этом году

Около ста человек приняли участие в обсуждении перспектив развития Холмогоровского леса. Местные жители, любители скандинавской ходьбы и просто неравнодушные люди на днях провели семинар, где вносили свои предложения по благоустройству территории.

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