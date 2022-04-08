Проект благоустройства Холмогоровского леса в Ижевске разработают в этом году

Около ста человек приняли участие в обсуждении перспектив развития Холмогоровского леса. Местные жители, любители скандинавской ходьбы и просто неравнодушные люди на днях провели семинар, где вносили свои предложения по благоустройству территории.
Около ста человек приняли участие в обсуждении перспектив развития Холмогоровского леса. Местные жители, любители скандинавской ходьбы и просто неравнодушные люди на днях провели семинар, где вносили свои предложения по благоустройству территории.
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