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В Ивановской области открыли регистрацию на первые международные соревнования по зимнему плаванию

В Ивановской области открыли регистрацию на первые международные соревнования по зимнему плаванию

Чемпионат и первенство региона проведут на Рубском озере.В Ивановской области началась регистрация спортсменов для участия в чемпионате и первенстве региона, а также «Рождественском кубке» по зимнему плаванию.

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