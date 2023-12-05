В Ивановской области открыли регистрацию на первые международные соревнования по зимнему плаванию

Чемпионат и первенство региона проведут на Рубском озере.В Ивановской области началась регистрация спортсменов для участия в чемпионате и первенстве региона, а также «Рождественском кубке» по зимнему плаванию.
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