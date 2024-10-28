Посол России в Индии назвал основную проблему двусторонней торговли

Чрезмерную осторожность индийских финансовых учреждений назвал самой крупной проблемой в торговле между Россией и Индией посол России в Индии 28 октября на брифинге для СМИ в российском посольстве, сообщает Hindustan Times.
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