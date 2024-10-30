На китайскую космическую станцию прибыл ​​самый молодой экипаж

Китайская ракета Long March 2F с кораблем «Шэньчжоу-19» перед стартом / © CNSA Спустя примерно 10 минут после запуска пилотируемый корабль успешно отделился от ракеты и вышел на запланированную орбиту, а через еще шесть часов состыковался с китайской космической станцией «Тяньгун».
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