На китайскую космическую станцию прибыл ​​самый молодой экипаж

Китайская ракета Long March 2F с кораблем «Шэньчжоу-19» перед стартом / © CNSA Спустя примерно 10 минут после запуска пилотируемый корабль успешно отделился от ракеты и вышел на запланированную орбиту, а через еще шесть часов состыковался с китайской космической станцией «Тяньгун».