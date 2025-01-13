56-летняя Светлана Бондарчук снялась в бикини

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).