Откройте для себя Кишинев на туристическом троллейбусе

Управление электротранспорта Кишинева (RTEC) продолжает приглашать всех желающих воспользоваться туристическим троллейбусом для запоминающейся ознакомительной поездки по историческим местам столицы, отмечает Noi.
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