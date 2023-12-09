Стартап из Японии Interstellar Technologies испытал прототип ракетного двигателя, который использует в качестве топлива коровий навоз.
На Луну – коровий навоз подпитывает космические амбиции Японии
Комментарии
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Natalija Osminina
Так коровок же решено нещадно резать, они же пукают, вредят экологии. Откуда тогда космонавты навоз будут брать? Ай-яй-яй..
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13 час.
ЮМ
Юрий Мешков
Коровки это только начало, потом и космонавтов к процессу подключат. Коровки это первая ступень, космонавты уже вторая...😜
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11 час.
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