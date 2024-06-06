Члены Бюро ВК НПКСК обсудили развитие социалистической рыночной экономики высокого уровня

Пекин, 5 июня /Синьхуа/ -- Члены Бюро Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ поделились в среду своими мнениями о развитии системы социалистической рыночной экономики высокого уровня.
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