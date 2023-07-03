Русских надо убедить, что они всё равно проиграли

Прошла неделя с момента подавления мятежа. Эйфория заканчивается, и в дело вступили те, кому по должности или по политическим взглядам хочется и (или) положено ломать единство нашего общества, создавать негативный образ нашей страны в мире и сеять сомнения в нашей победе в душах россиян.
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