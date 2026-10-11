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Барнаульцы пожаловались на маскировку провалов погребов глиной

Барнаульцы пожаловались на маскировку провалов погребов глиной

Барнаульцы пожаловались на то, что на ул. Тимуровской, 29 провалы возле погребов засыпают глиной, тем самым не решая проблему, а только усугубляя ее.

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