Сатановский напомнил постпреду США при ООН, когда и куда Россия вторгалась в Европе

Формально говоря, Россия действительно за последние двести лет несколько раз вторгалась в Европу и свергала там законных правителей, при чем делала это не только в Восточной Европе, но и в Западной, где в 1814 году был взят Париж, а в 1945 – Берлин.
Формально говоря, Россия действительно за последние двести лет несколько раз вторгалась в Европу и свергала там законных правителей, при чем делала это не только в Восточной Европе, но и в Западной, где в 1814 году был взят Париж, а в 1945 – Берлин.
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