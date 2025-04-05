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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Строум о нежелании Овечкина забивать 895-й гол в пустые ворота: «Я раз 15 спросил его об этом. Но он ясно дал понять, что не хочет. Нужно уважать его желание»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:3).

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