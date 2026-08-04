Следственный комитет России и Союз ветеранов следствия заключили соглашение о взаимодействии

В здании центрального аппарата СК России состоялось подписание Соглашения о взаимодействии между Следственным комитетом Российской Федерации и Региональной общественной организацией «Союз ветеранов следствия».
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