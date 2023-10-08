Израиль официально объявил о переходе в «состояние войны»

Военно-политический кабинет Израиля (Израильская министерская комиссия по вопросам безопасности) официально объявил о переходе страны в «состояние войны» и, соответственно, начале проведения крупных военных операций в отношении сектора Газа.
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