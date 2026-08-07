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"Немцы не замечают милитаризации": Сосновский — о политике Мерца и настроениях в ФРГ

"Немцы не замечают милитаризации": Сосновский — о политике Мерца и настроениях в ФРГ

Немецкие обыватели не связывают резкий разворот Германии к милитаризации с канцлером Фридрихом Мерцем — для них важны рабочие места, пособия и деньги, а не геополитические перемены.

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