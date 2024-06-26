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Депутат МГД Перфилова организовала занятия для детей по обучению ПДД в парке «Северные Дубки»

Депутат МГД Перфилова организовала занятия для детей по обучению ПДД в парке «Северные Дубки»

Планирует встретиться с ответственной за содержание парка организацией Депутат Мосгордумы Надежда Перфилова пообещала взять на контроль вопрос благоустройства парка «Северные Дубки», а также организовала приезд туда автомобиля «Лаборатория безопасности» – мобильного проекта, направленного на обучение детей правилам дорожного движения в игровой форме, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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