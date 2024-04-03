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Русская весна

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США предупреждали Россию о возможном теракте в «Крокусе» — WP

США предупреждали Россию о возможном теракте в «Крокусе» — WP

Газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников утверждает, что власти США более чем за две недели до теракта в Красногорске сообщали российской стороне, что «Крокус Сити Холл» может стать целью атаки.

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