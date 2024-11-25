Политика как он...
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Политика как она есть

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Диагноз украины

Все почти с ума свихнулись,Даже кто безумен был,И тогда главврач МаргулисТелевизор запретил.По мере того, как ситуация для киевского режима становится всё хуже и безнадёжнее, его пропаганда становится всё более безумной.

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