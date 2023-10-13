Импортное вино — вне закона

Одна из любимых забав российского Минфина — поднимать акцизы, где только это возможно. Ведомство А. Силуанова подготовило поправки к Налоговому кодексу, которые повысят акцизы на вино в три с лишним раза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии