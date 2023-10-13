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Импортное вино — вне закона

Импортное вино — вне закона

Одна из любимых забав российского Минфина — поднимать акцизы, где только это возможно. Ведомство А. Силуанова подготовило поправки к Налоговому кодексу, которые повысят акцизы на вино в три с лишним раза.

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