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Мбаппе о будущем: «Решение почти принято. Cкоро все узнаете»

Килиан Мбаппе принял решение о своем будущем. Об это форвард «ПСЖ» объявил во время церемонии вручения награды лучшему футболисту сезона Лиги 1.

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