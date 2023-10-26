Путин поздравил МХАТ и МХТ с юбилеем

В поздравительной телеграмме президент России отметил великую историю театраПрезидент России Владимир Путин поздравил со 125-летием коллективы Московского Художественного театра имени Чехова (МХТ) и Московского Художественного академического театра имени Горького (МХАТ).
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