Украина начала переговоры с Нидерландами по гарантиям безопасности

Глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак на полях третьей встречи советников по национальной безопасности и внешней политике на Мальте начал консультации с Нидерландами по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.
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