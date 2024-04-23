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NYT: Украина не сможет выйти на границы 1991 года

NYT: Украина не сможет выйти на границы 1991 года

Обозреватель The New York Times Герман Лопес считает, что Украине не удастся выйти на границы 1991 года, так как это нереалистичная цель.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Хохлов надо вогнать в их исторические рамки... Что им принадлежало в 17 веке, тем и должны они владеть. А то свою губищу раскатали эти полоумные макаки... Необходимо всех этих недоразвитых уже отучать борзеть.
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19 час.
ЛС
Лидия Санникова
Придумали ее большевики на российских территориях большевики, как одну из &quot;сестер&quot;. Отменить, и, все.
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15 час.

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