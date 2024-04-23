NYT: Украина не сможет выйти на границы 1991 года

Влад Владимиров

Хохлов надо вогнать в их исторические рамки... Что им принадлежало в 17 веке, тем и должны они владеть. А то свою губищу раскатали эти полоумные макаки... Необходимо всех этих недоразвитых уже отучать борзеть.