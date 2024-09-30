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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камиль Стох повредил колено на тренировке и пропустит два этапа летнего Гран-при

Трехкратный олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина получил повреждение на тренировке в Закопане.

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