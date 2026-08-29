ВС РФ освободили Рубежное, Новоандреевку и установили контроль над Храповщиной

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие за сутки освободили Рубежное и Новоандреевку в ДНР, а также установили контроль над Храповщиной в Сумской области.
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